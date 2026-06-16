Die SFC Energy-Aktie ist am Dienstagvormittag mit einem Kurssprung von über +12% die klare Nummer 1 unter den Werten im SDAX und klettert damit fast wieder auf ihr Jahreshoch. Was steckt hinter der starken Performance des Brennstoffzellenherstellers und kann sie denn noch weitergehen? Eine fantasieanregende Kooperation Der konkrete Auslöser der heutigen Kursexplosion der SFC Energy-Aktie ist eine heute Morgen veröffentlichte Ad-hoc-Meldung direkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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