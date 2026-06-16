Der PV-Zubau bleibt im Mai 2026 trotz erkennbarer Nachfrageimpulse hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig zeigt sich das Speichergeschäft widerstandsfähig, während die Debatte um die EEG-Novelle und verlässliche Rahmenbedingungen für die Energiewende an Dynamik gewinnt. Der Der PV-Großhändler EWS GmbH & Co. KG analysiert aktuelle Marktentwicklungen und Herausforderungen für die Solarbranche. Die Nachfragebelebung, die sich in den letzten Wochen im Anfragen- und Bestellvorlauf von Handwerk und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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