© Foto: Boris Roessler/dpaUniCredit will die Commerzbank schlucken, doch Berlin stellt sich quer. Jetzt kippt die Übernahmeschlacht zur Machtprobe um Preis, Jobs und Deutschlands Bankenstandort.Deutschland verschärft seinen Widerstand gegen die geplante Übernahme der Commerzbank durch UniCredit. Am letzten Tag der offiziellen Annahmefrist bekräftigte die Bundesregierung ihre Ablehnung des Angebots. Bloomberg zufolge geht es um eine Transaktion mit einem Wert von rund 39 Milliarden Euro oder 45 Milliarden US-Dollar. Die Bundesfinanzagentur, die den Anteil des Bundes von mehr als zwölf Prozent an der Commerzbank verwaltet, kritisierte das Angebot am Dienstag deutlich. Es enthalte keine "angemessene Prämie", erklärte …
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