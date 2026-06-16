Tesla steckt mitten in einem massiven Umbau vom reinen Autobauer hin zu einem KI-, Robotaxi-, Energiespeicher- und Robotikunternehmen. Dafür plant der Konzern 2026 Investitionen von rund 25 Milliarden Dollar, nimmt kurzfristig negativen freien Cashflow in Kauf und setzt stark auf Zukunftsfelder wie Optimus, Robotaxi und Megapack. Die Aktie bleibt hoch bewertet, doch die entscheidende Frage ist, ob Tesla die großen Erwartungen tatsächlich in neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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