Die Safran Aktie legte zu. Der französische Luftfahrt und Rüstungskonzern ist gemeinsam mit MBDA in die finale Verhandlungsphase mit der französischen Beschaffungsbehörde für Verteidigung eingetreten. Im Mittelpunkt steht das neue Langstrecken Artilleriesystem Thundart das Präzisionsschläge über bis zu 150 Kilometer ermöglichen soll.Safran und MBDA treiben Thundart voran Safran rückt mit einem neuen Rüstungsprojekt in den Fokus der Anleger. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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