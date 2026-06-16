Reduziert Komplexität und Kosten, verbessert die Leistung und unterstützt Architekturen der nächsten Generation

DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / Leggett Dynamics hat heute seinen intelligenten bürstenlosen Motor vorgestellt, ein Bewegungssystem der nächsten Generation, das die Konstruktion und die Integration in Fahrzeuge vereinfacht, NVH und Haltbarkeit verbessert und sich weiterentwickelnde Softwarearchitekturen in Sitz- und anderen Bewegungssteuerungsanwendungen unterstützt.

Weniger Komplexität, mehr Leistungsfähigkeit

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen kann der Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics mit oder ohne elektronische Steuereinheit (ECU) auf Sitzebene betrieben werden, was eine direkte Kommunikation von der ECU auf Fahrzeugebene zu einzelnen Aktuatoren ermöglicht. Dieser optimierte Ansatz unterstützt den Branchenwandel hin zu stärker zentralisierten oder zonalen Architekturen und ermöglicht eine vereinfachte, skalierbare Integration über mehrere Sitzkonfigurationen und Ausstattungsvarianten mit unterschiedlicher Aktuatoranzahl hinweg.

Darüber hinaus reduziert das Motordesign die Baugröße, das Gewicht und die Komplexität der Verkabelung und verbessert gleichzeitig die Geräuschentwicklung, die Haltbarkeit und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC).

Intelligentere Bewegung, mehr Komfort

Für die Fahrzeuginsassen bedeuten diese technischen Fortschritte ein besseres Fahrerlebnis im Innenraum. Der Smart Brushless Motor ermöglicht einen leiseren Betrieb, eine sanftere Sitzverstellung, einen schnelleren Speicherabruf und einen größeren Bewegungsbereich. Das Ergebnis sind präziser, zuverlässiger Komfort und Bewegungen, die sich im täglichen Gebrauch reaktionsschnell und kultiviert anfühlen.

"Beim Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics geht es darum, mit weniger mehr zu erreichen: weniger Komponenten, weniger Komplexität, weniger Gewicht und weniger Geräusche bei gleichzeitig höherer Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit für Hersteller sowie mehr Komfort und Bewegungssteuerung für Verbraucher", sagte Julien Rea, VP of Global Innovation & Engineering bei Leggett Dynamics.

Der Smart Brushless Motor kommt auf den Markt, während OEMs auf softwaredefinierte Fahrzeuge umsteigen, Architekturen zentralisieren und plattformübergreifend vereinfachte und vereinheitlichte Hardware in Verbindung mit softwaregestützten Updates anstreben. Er erfüllt zudem die wachsende Nachfrage nach leisen, skalierbaren Systemen in gemischten Antriebsportfolios, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, bei denen die Geräuscharmut im Innenraum Motorgeräusche deutlicher wahrnehmbar macht.

Leggett Dynamics wird seinen bürstenlosen Motor sowie weitere Innovationen im Bereich Komfort und Bewegung auf zwei bevorstehenden Branchenveranstaltungen vorstellen: der Automotive Engineering Expo in Nagoya, Japan (17.-19. Juni, Stand Nr. 96) und der Automotive Interiors Expo Europe in Stuttgart, Deutschland (23.-25. Juni, Stand Nr. 3216).

Über Leggett Dynamics

Leggett Dynamics ist die Marke, die die Automobilsparten von Leggett & Platt, Incorporated repräsentiert. Unter der Marke Leggett Dynamics bieten diese Sparten eMotion- und Komfortlösungen für Autositze, Heckklappen, Türen, Schiebedächer und mehr an. Die Geschäftsbereiche von Leggett Dynamics sind weltweit tätig, mit einer Präsenz an 28 Standorten in 12 Ländern und mehr als 6.200 Mitarbeitern, wobei die wichtigsten Standorte in Detroit, Nürnberg und Shanghai liegen. Als strategischer Partner von mehr als 140 Kunden weltweit bietet Leggett Dynamics eine Komfort-Systemplattform (Massage, Lendenwirbelstütze, Nackenstütze und Federung), eine Bewegungs-Systemplattform (Motoren, Aktuatoren und Verriegelungen), eine Software- und Integrationsplattform sowie Innovationsdienstleistungen, einschließlich gemeinsamer Entwicklung im Bereich fortschrittlicher Technik und Human-Factors-Studien. Leggett Dynamics ist eine Marke von Leggett & Platt, Inc. (NYSE:LEG), einem Hersteller von Produkten für den Wohn-, Industrie- und Möbelbereich, der seit über 140 Jahren Komfort für Orte entwickelt, an denen Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen.

Link zur Pressemappe: BLDC-Launch

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VP of Global Branding, Marketing & Communications

Leggett Dynamics

E-Mail: Dawn.looney@leggett.com

Telefon: +1 248 980 1248

Liwen Tao

Manager of AP Branding, Marketing & Communications

Leggett Dynamics

E-Mail: liwen.tao@leggett.com

QUELLE: Leggett Dynamics

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