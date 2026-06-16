Vonovia hat am Montag kurzzeitig wieder Lebenszeichen gesendet. Dazu kommen neue Analystenstimmen von Goldman Sachs und Bernstein. Nach den jüngsten Kursgewinnen stellt sich nun die Frage, wie stark sich das Bild wirklich verbessert hat - und ob die Aktie des deutschen Wohnungsriesen nun wieder ein Kauf ist.Das Wichtigste kurz und knapp• Vonovia sprang am Montag zeitweise auf 21,14 Euro an.• Goldman Sachs bestätigt "Buy" und sieht 34,20 Euro Kursziel.• Das Chartbild bleibt dennoch eingetrübt.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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