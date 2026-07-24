Die Vonovia Aktie zeigt sich nach schwächeren Wochen wieder fester. Anleger hoffen auf eine Stabilisierung, während Analysten dem DAX Immobilienwert im Schnitt noch deutliches Potenzial zutrauen.Erholung gewinnt an Fahrt Die Vonovia Aktie hat ihre jüngste Erholung fortgesetzt und damit ein positives Signal an den Markt gesendet. Nach einer Phase mit Kursdruck wirkt der Titel wieder stabiler. Für Anleger ist das wichtig, weil Immobilienwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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