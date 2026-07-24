Die Vonovia-Aktie kommt einfach nicht in die Gänge. Schien Anfang Juli noch die Trendwende eingeläutet, ging es zuletzt wieder Richtung 20,00 Euro. Schuld waren einmal mehr eingetrübte Zinsperspektiven. Das Chartbild mahnt damit wieder lautstark zur Vorsicht. Anleger fiebern nun vor allem auf einen Tag hin.Kurz und knapp• Vonovia-Aktie fällt wieder in Richtung 20,00 Euro.• Charttechnisch bleibt die Aktie massiv angeschlagen.• Quartalszahlen am 5. August könnten für neue Impulse sorgen.Anfang Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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