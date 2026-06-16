Berlin - Die Linke wächst weiter, aber weniger dynamisch als in den Vorjahren. Aktuell hat die Partei 126.379 Mitglieder, wie aus der Mitgliederstatistik hervorgeht, die die Partei am Mittwoch veröffentlichen wird und über die die FAZ berichtet. Ende vergangenen Jahres waren es etwa 123.000 Mitglieder. Der Aufwärtstrend früherer Jahre setzte sich damit in den vergangenen Monaten fort, hat sich aber verlangsamt.



In den Jahren 2024 und 2025 war es zu einem starken Anstieg der Mitgliederzahl gekommen: Nachdem Sahra Wagenknecht Ende 2023 die Partei verlassen hatte, besaßen nur noch 50.800 Menschen einen Mitgliedsausweis der Linken. Bis Herbst vergangenen Jahres hatte sich die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt.



Durch die damalige Eintrittswelle hat sich die Zusammensetzung der Partei verändert. Das Durchschnittsalter der Linken-Mitglieder ist mit knapp 39 Jahren niedriger als in anderen Parteien. Knapp 45 Prozent der Mitglieder sind Frauen. 2024 lag das Durchschnittsalter der Mitglieder noch bei 45 Jahren, der Frauenanteil bei 40 Prozent.



Linken-Chefin Ines Schwerdtner sagte der FAZ, die Linke sei heute größer, jünger und weiblicher als je zuvor. Das Wachstum sei aber auch eine große Aufgabe. Mit den neuen Mitgliedern wolle Schwerdtner in den kommenden Monaten verstärkt über die Zukunft der Partei diskutieren. Schulungsangebote sollen ausgebaut werden. 2027 will die Linke ein neues Grundsatzprogramm beschließen.





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