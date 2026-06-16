Als "kostengünstige Alternative zu einem zusätzlichen, lokal verbauten Energiemanagementsystem" bezeichnen die beiden Unternehmen Spine und Clever-PV die Kombination ihrer beiden Kernprodukte. Das integrierte Angebot adressiert Installationsbetriebe, Stadtwerke und Energieversorger und soll mit ersten Partnern bereits in diesem Monat zum Einsatz gebracht werden. Clever-PV ist Anbieter des gleichnamigen, cloudbasierten Heimenergiemanagementsystems (HEMS). Nach eigenen Angaben unterstützt es mehr als 800 Geräte im Verbund aus Photovoltaik-Anlage und Komponenten wie Batteriespeicher, Wärmepumpe oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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