Tesla ist bestrebt, die europäische Zulassung für sein Fahrassistenzsystem Full Self-Driving (FSD) zu erhalten. Dabei hat der Hersteller laut Agentur-Recherchen den Behörden in Schweden und den Niederlanden eigene Sicherheitsstatistiken vorgelegt, die nach Ansicht unabhängiger Verkehrsforscher auf irreführendes Marketing hinauslaufen. Eine Untersuchung der Nachrichtenagentur Reuters hat ergeben, dass Tesla-CEO Elon Musk und andere Führungskräfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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