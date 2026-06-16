© Foto: Shuji Kajiyama - APSoftBank bringt gemeinsam mit OpenAI eine neue KI-Lösung gegen Cyberangriffe auf den Markt. Der Fokus liegt auf Japans kritischer Infrastruktur.Die SoftBank-Group bringt gemeinsam mit OpenAI eine neue Cybersicherheitslösung auf den Markt. Mit dem Dienst "Patching as a Service" sollen Unternehmen Schwachstellen in ihren IT-Systemen schneller erkennen und gezielt beheben können. Das Angebot richtet sich zunächst an ausgewählte Betreiber kritischer Infrastruktur in Japan. Nach Angaben von SoftBank kombiniert die Lösung die KI-Technologien von OpenAI mit der operativen Erfahrung von SoftBank im Bereich Cybersicherheit. Der Dienst unterstützt Unternehmen bei der Analyse von Sicherheitslücken, …
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