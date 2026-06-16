Entrix wird für die The Dillinger Group die KI-gestützte Vermarktung und Optimierung eines 144 Megawattstunden Co-Location-Projekts in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. Die Anlage besteht aus einem Batteriespeicher und einem Photovoltaik-Kraftwerk und soll noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Dazu entsteht für das Projekt "Schloen" auch noch Ladeinfrastruktur. Der Batteriespeicher wird über eine Leistung von 36 Megawatt und eine Kapazität von 144 Megawattstunden verfügen. Er wird direkt mit dem Solarpark kombiniert. Damit zählt das Projekt nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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