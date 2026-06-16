Bürgenstock NW - Die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges soll am Freitag auf dem Bürgenstock in Nidwalen unterzeichnet werden. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten bestätigte am Dienstag eine Meldung der «NZZ». Zuvor hatte es geheissen, eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran solle nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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