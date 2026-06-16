Der deutsche Staat hat der laufenden Übernahmeofferte der italienischen Unicredit für die Commerzbank eine klare Absage erteilt. Die Botschaft aus Berlin ist eindeutig: Eine Annahme des Angebots komme wirtschaftlich nicht infrage, weil die Offerte keine angemessene Prämie auf den aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie enthalte.Das Wichtigste kurz und knapp• Der Bund lehnt die Unicredit-Offerte für die Commerzbank ab und hält sie wirtschaftlich für unattraktiv.• Unicredit käme inklusive angedienter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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