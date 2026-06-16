© Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Fünf Softwarefirmen, ein gemeinsamer Nenner: KI treibt ihr Wachstum an, und die Wall Street traut ihnen noch mehr zu. Welche Aktien die Analysten von BofA im Blick haben.Während viele Technologiewerte 2026 mit den Nerven der Anleger spielen, gibt es eine Gruppe von Softwarefirmen, die sich davon bislang wenig beeindrucken lässt. Die Analysten von Bank of America haben fünf Unternehmen aus dem Bereich Infrastruktursoftware identifiziert, die sie schlicht die "Fab Five" nennen: Datadog, JFrog, MongoDB, Snowflake und Twilio. Der Befund der Bank ist eindeutig. Seit ihren jüngsten Quartalszahlen haben diese fünf Aktien im Schnitt um rund ein Drittel zugelegt, während der breitere …
Enthaltene Werte: US90138F1021,US60937P1066,US23804L1035,US8334451098,IL0011684185Den vollständigen Artikel lesen
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