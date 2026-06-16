Nach der Auswertung der Zahlen im Marktstammdatenregister (Stand 15. Juni) erwartet die Bundesnetzagentur für Mai einen Zubau von 1335,7 Megawatt. Darin enthalten sind noch zu erwartende Meldungen für den Monat. Bis Mitte Juni waren gut 73. 800 neue Photovoltaik-Anlagen mit 1175,5 Megawatt registriert. Nach dem aktuellen Stand verzeichnet die Bundesnetzagentur eine kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung von 123,965 Gigawatt. Dabei ist die Marke von sechs Millionen Photovoltaik-Anlagen im Mai überschritten worden. Die Detailauswertung zeigt weiterhin einen stabilen Zubau bei Stecker-Solar-Geräten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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