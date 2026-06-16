Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Das Hin und Her beim indirekten Gegenvorschlag zur Black-Out-Initiative ist unnötig. Statt die zentrale Frage zu klären - ob das Technologieverbot bestehen bleiben soll oder nicht - wird der Entscheid hinausgezögert. Der Nationalrat will den Gegenvorschlag an den Bundesrat zurückweisen. Dadurch bleibt heute vieles unklar, obwohl die Wirtschaft dringend mehr Sicherheit über die zukünftige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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