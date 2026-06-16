Die Mikroorganismen im Körper ähneln sich bei Menschen im selben Haushalt - egal, ob es sich um Geschwister, Eltern und Kinder oder um WG-Mitbewohner handelt. Paare weisen besonders starke Gemeinsamkeiten auf. Wer mit anderen Menschen in einem Haushalt lebt, teilt sich viel miteinander - das Badezimmer, Essen, den Netflix-Zugang. Aber nicht nur das: Mitbewohner tauschen auch Mund- und Darmmikroben stärker untereinander aus, als sie das mit anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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