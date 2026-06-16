Die Aktie von SUSS MicroTec setzt ihren Höhenflug fort. Zum Start in die neue Handelswoche gewann der Anteilsschein als bester SDAX-Wert fast +7% hinzu und markierte bei 102 € ein neues Rekordhoch. Seit Anfang September hat sich der Wert vervierfacht. Was steckt hinter der starken Kursentwicklung und wie weit kann die Rallye noch laufen? Der nächste Meilenstein Die Aktie von SUSS MicroTec hat den nächsten Meilenstein erreicht und erstmals den Sprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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