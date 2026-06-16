DJ PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

München (pta000/16.06.2026/17:45 UTC+2)

Der Vorstand der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) hat heute die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt angepasst:

- Auslieferungen Segment Automobile: leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (bisher: auf Vorjahresniveau)

- EBIT-Marge Segment Automobile: im Korridor von 1-3% (bisher: im Korridor von 4-6%)

- RoCE Segment Automobile: im Korridor von 1-5% (bisher: im Korridor von 6-10%)

- Konzernergebnis vor Steuern: deutlicher Rückgang (bisher: moderater Rückgang)

- CO2e-Emissionen Scope 3: auf Vorjahresniveau (bisher: leichtes Wachstum)

Den Free Cashflow im Segment Automobile erwartet die BMW Group größer 2,5 Mrd. EUR. Die Ausschüttungsquote im Korridor von 30% bis 40% des Ergebnisanteils der Aktionäre der BMW AG und das aktuell laufende Aktienrückkaufprogramm bleiben unverändert.

Die negative Entwicklung im chinesischen Automobilmarkt hat sich im zweiten Quartal weiter beschleunigt. Die China Passenger Car Association hat ihre Marktprognose für das Gesamtjahr erneut deutlich nach unten korrigiert. Dies führt zu einer intensiveren Wettbewerbssituation in China und in Ländern der Region Asien-Pazifik, der sich die BMW Group nicht entziehen kann. Positive Volumenentwicklungen in Europa und USA können die Absatzentwicklung in China und Asien-Pazifik nicht kompensieren.

Zudem halten die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten entgegen den bisherigen Annahmen weiter an. Zum einen steigern die unverändert hohen Energiepreise die Unternehmenskosten. Zum anderen belastet die aus dem Konflikt resultierende Unsicherheit zunehmend das Konsumverhalten in zahlreichen Märkten weltweit.

Die beschriebenen Effekte wirken sich bereits im zweiten Quartal in einem deutlichen Rückgang bei Ergebnis sowie Free Cashflow gegenüber Vorjahr aus.

Die BMW Group wird die laufenden Kostensenkungen im Jahr 2026 durch weitere Struktur- und Effizienzmaßnahmen intensivieren und beschleunigen. Deren Effekte werden in den Folgejahren sichtbar. Diese zusätzlichen Maßnahmen belasten das Ergebnis einmalig im zweiten Halbjahr 2026.

Der Halbjahresbericht wird am 30. Juli 2026 veröffentlicht. Die Definitionen der verwendeten Kennzahlen finden Sie im Glossar des BMW Group Berichts 2025 auf den Seiten 429 bis 431.

(Ende)

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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

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June 16, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)