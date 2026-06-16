Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag gemessen am SMI etwas fester beendet. Die Stimmung an den europäischen Börsen sei grundsätzlich positiv, sagte ein Marktbeobachter. Die defensiven Pharma-Schwergewichte bremsten den hiesigen Leitindex zwar wie am Vortag erneut aus. Insgesamt seien die Investoren mit den zunehmenden Friedenshoffnungen in Nahost aber wieder zurück im «Risk on»-Modus, so der Experte. Die formelle Unterzeichnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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