BMW hat am Dienstag nach Börsenschluss seine Prognose für 2026 deutlich gesenkt und damit die Anleger geschockt. Vor allem die anhaltende Schwäche des chinesischen Automarkts sowie die Folgen des Nahostkonflikts setzen dem DAX-Konzern zu. Die Aktie geriet daraufhin nachbörslich unter Druck und verlor auf Tradegate rund fünf Prozent.Das Wichtigste kurz und knapp• BMW kappt Jahresausblick deutlich. Die EBIT-Marge in der Autosparte soll 2026 nur noch bei 1,0 bis 3,0 Prozent liegen statt bisher 4,0 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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