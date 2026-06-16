Historisches Ereignis in Japan: Softbank ist an Toyota vorbeigezogen und damit erstmals das wertvollste börsennotierte Unternehmen des Landes. Damit endet in Japan eine Ära. Toyota war seit 2003 durchgehend das wertvollste Unternehmen Japans und stand wie kaum ein anderer Konzern für die industrielle Stärke des Landes.Das Wichtigste kurz und knapp• Softbank überholt Toyota und ist nun Japans wertvollstes börsennotiertes Unternehmen.• Damit endet eine seit 2003 währende Ära.• Die Wachablösung zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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