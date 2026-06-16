Das britische IT-Unternehmen Signaloid gab heute die Veröffentlichung des "Signaloid Compute Engine Amazon Machine Image" (AMI) über den AWS Marketplace bekannt. Die Veröffentlichung ermöglicht es Unternehmen, die UxHw-Technologie (Distribution-Extended Compute Hardware) von Signaloid in ihren Amazon Virtual Private Clouds (VPCs) einzusetzen.

Das AMI bietet Zugriff auf UxHw, das auf x86_64- und ARM (AArch64)-Instanzen der AWS Elastic Compute Cloud (EC2) Leistungssteigerungen um mehrere Größenordnungen ermöglicht. Ohne dass Software neu geschrieben werden muss, ermöglicht UxHw bestehenden Anwendungen die direkte Berechnung auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen und automatisiert Algorithmen wie Monte-Carlo-Methoden in der Finanzwissenschaft und Physik, Importance Sampling im Reinforcement Learning sowie Partikelfilter in der physikalischen KI und Robotik. Die Technologie funktioniert durch Binärübersetzung und Optimierung auf der Ebene der LLVM-Zwischenrepräsentation (LLVM IR), mit optionaler Hardwarebeschleunigung über FPGAs und Signaloids C0-ASIC, der kürzlich in einem extrem stromsparenden TSMC-Prozess getaped-out wurde. Beispiele für die mit dem AMI erzielte Leistung sind eine 430-fache Beschleunigung für Value at Risk (unter Verwendung geometrischer Brownscher Bewegung) und eine bis zu 580-fache Beschleunigung für die Preisberechnung von Heath-Jarrow-Morton-Swaptions.

Für Unternehmen, die derzeit die AWS-Infrastruktur nutzen und von UxHw in Kombination mit den vertrauten AWS-Tools profitieren möchten, ermöglicht die AMI eine schnelle Bereitstellung auf EC2-/On-Premises-Recheninstanzen, um die Vorteile von UxHw zu nutzen. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, Anwendungen auf der verwalteten Recheninfrastruktur von Signaloid bereitzustellen, die über eine Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 und eine SOC-2-Typ-II-Bescheinigung verfügt.

Das Signaloid Compute Engine AMI ist über den AWS Marketplace erhältlich.

Über Signaloid

Signaloid bietet Rechenplattformen zur drastischen Reduzierung der Laufzeit und der Anforderungen an die Recheninfrastruktur für viele Workloads, die von quantitativer Finanzanalyse und technischen Simulationen bis hin zu Robotik und physikalischer KI reichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen CPUs und GPUs, die große Mengen an reiner Rechenleistung über Tausende von Rechenkernen hinweg nutzen, um Probleme zu lösen, die iterative, zufällige Variationen erfordern, baut Signaloids UxHw auf neuen mathematischen Techniken auf, um Berechnungen dynamisch umzustrukturieren und so die gleichen Ergebnisse zu erzielen, oft bei 1000-mal geringerem Energieverbrauch. Mit einer Reihe von Bereitstellungsoptionen, darunter eine Cloud-Computing-Plattform, die Bereitstellung vor Ort und Edge-Hardware, ist die Technologie von Signaloid auf eine einfache Einführung und Integration in die IT-Infrastruktur eines Unternehmens ausgelegt. Weitere Informationen zu Signaloid finden Sie unter https://signaloid.com oder https://signaloid.com/introduction, wo Sie eine dreiminütige Einführung in die Technologie erhalten.

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