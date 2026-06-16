BMW senkt die Erwartungen für 2026 deutlich und stellt sich auf ein schwierigeres Jahr ein. Der Druck kommt vor allem aus China, dem Nahen Osten und steigenden Kosten. Gleichzeitig soll ein verschärftes Sparprogramm den Konzern wieder stabiler machen.China setzt BMW stärker unter Druck BMW rechnet für 2026 nicht mehr mit stabilen Auslieferungen, sondern nur noch mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Besonders schwer wiegt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de