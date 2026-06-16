München (ots) -Experten-Feuerwerk auch vor dem Exklusiv-Spiel Frankreich gegen Senegal. Thomas Müller und Mats Hummels bei Laura Wontorra als Experten-Duo erstmals vereint. Es gibt wieder viel zu bereden, etwa die vielzitierte Schalte beim deutschen WM-Start mit Rudi Völler. Thomas Müller klärt auf: "Wir haben uns in Mexiko City im Hotel getroffen und haben zwei Stunden geplaudert. Über sein Leben, seine Rolle, über mein Leben, was ich so vorhabe. Ich heilfroh mich mit erfahrenen Leuten auszutauschen. Er hat es im Gespräch nicht ganz geschafft, zu trennen von seinem Verteidigen beim DFB, also die Bärenmutter. Das fand ich gut, dass er das in seiner Rolle angemerkt hat mit den Komikern. Das ist genau seine Aufgabe das gesamte Gebilde zu schützen. Ich weiß nicht, ob das bei uns so gut adressiert war, weil wir flachsen halt ein bisschen, während wir auch Fußball-Expertise einbringen. Polemisch draufgesprungen sind da eher andere, aber ich fand es trotzdem gut." Müllers Einsicht und Rat: "Du sollst nicht jeden Witz machen, aber wir sollten uns in Deutschland auch mal ein bisschen locker machen."Mats Hummels outet sich als Konrad Laimer-Fan und rät dem FCB zur Vertragsverlängerung. "Ich werde da jetzt niemandem in die Vereinsführung reinreden. Aber (zu Müller gewandt) - bist du nicht schon die Vereinsführung?"Und Hummels sieht Thomas Müller künftig als Trainer: "Ich glaube, er wäre ein sehr guter Trainer. Er ist so schon in eine Rolle geschlüpft, wo er mannschaftsintern vermittelt hat. Er kann mit allen. Da habe ich ihn immer ein bisschen darum beneidet." Thomas Müller: "Ich möchte den Weg danach erleben, ich will etwas lernen. Egal, wo es dann hingeht, ich will mir nicht schnell einen Schein in die Tasche stecken und beim Bernd Neuendorf anrufen und sagen: 'Ich bin übrigens Weltmeister, hast du nicht irgendwas für mich vorbereitet'."Nachfolgend die Stimmen und Clips aus dem Vorlauf des Exklusivspiels Frankreich gegen Senegal. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Außerdem exklusiv: Norwegen gegen Irak, ab 23.20 Uhr. Alle warten auf den ersten Auftritt der Tormaschine Erling Haaland. Gibt's nur bei MagentaTV. Ab 02.20 Uhr: der Weltmeister Argentinien tritt auf! Gegen Algerien, mit Messi.Stimmen vor dem Spiel:"Schräges Ständchen" zum 59. - Müller und Hummels feiern KloppDie MagentaTV-Crew gratuliert Jürgen Klopp zum 59. Geburtstag. Thomas Müller, Mats Hummels & Co. singen ihm ein "schräges" Ständchen, wie der ehemalige Welttrainer findet. Jürgen Klopp erzählt von einem besonderen Geburtstagsgeschenk - eine Runde Padel mit Basketball-Legende Dirk Nowitzki. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bHBCUEQ2ZEFDNlBxb3pxLzN1L21CeTVWRTZ3bVk5VjlsbmU2SnJGZ1hhWT0=Hummels zum Top-Mann Laimer und die Frage an Müller: "Bist du nicht schon in der Vereinsführung?"Mats Hummels zu Konrad Laimer und die Frage, ob der FC Bayern gut daran tut, mit ihm zu verlängern: "Ich bin schon immer ein Konny Laimer Fan gewesen, auch als er noch bei Leipzig war. Ich habe auch schon eventuell das eine oder andere Gespräch mit ihm geführt, ob er in die Mannschaft kommen möchte, in der da gerade war. Das ist ein Top-Typ. Geiler Mannschaftsspieler. Den wünscht man sich, weil er 90 Minuten ackert. Unangenehmer Gegenspieler für jeden. Und hat jetzt auch noch angefangen, das eine oder andere offensive Schmankerl einzubauen. Ich werde da jetzt niemandem in die Vereinsführung reinreden. Aber (zu Müller gewandt) - bist du nicht schon die Vereinsführung?"Antwort Thomas Müller: "Ne..." Hummels: "Noch nicht?" Müller: "Jetzt fängt der auch schon damit. Ist das ein Dortmunder Thema? Aber der war gut!" Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bWtuY3AyTzZVbEgySjdESVNxeTNpQk5hQnZXL3p6djliMkN5SW1qSndvQT0="Null böse gemeint" Müller zur Völler-Schalte: "Wir sollen uns in Deutschland auch mal ein bisschen locker machen"Thomas Müller über das Gespräch mit Rudi Völler in der Schalte beim Eröffnungsspiel gegen Curacao und dessen Aussage, Müller solle darüber nachdenken einen Trainerschein zu machen. Müller stellt klar: "Das Gespräch war insgesamt ein bisschen unstrukturiert. Das hat bei dem ein oder anderen vielleicht zu Interpretationsschwierigkeiten geführt. Der hintere Teil war vom Rudi absolut nett gemeint. Wir haben uns in Mexiko City im Hotel getroffen und haben zwei Stunden geplaudert. Über sein Leben, seine Rolle, über mein Leben, was ich so vorhabe. Ich heilfroh mich mit erfahrenen Leuten auszutauschen. Er hat es im Gespräch nicht ganz geschafft, zu trennen von seinem Verteidigen beim DFB, also die Bärenmutter. Das fand ich gut, dass er das in seiner Rolle angemerkt hat mit den Komikern. Das ist genau seine Aufgabe das gesamte Gebilde zu schützen. Ich weiß nicht, ob das bei uns so gut adressiert war, weil wir flachsen halt ein bisschen während wir auch Fußball-Expertise einbringen. Polemisch draufgesprungen sind da eher andere, aber ich fand es trotzdem gut. Das mit dem Trainerschein war Null als Kritik gemeint vom Rudi. [...] Es ist null böse gemeint. Du sollst nicht jeden Witz machen, aber wir sollen uns in Deutschland auch mal ein bisschen locker machen. Wenn das die Spieler und Trainer wirklich beeinflusst, das Ergebnis beeinflusst, dann sollen sich alle neu orientieren. Für mich war es immer so: die sollen außen Geräusche machen, das macht die Stadien voll und schürt Interesse. Aber wenn mich das als Spieler beeinflusst, habe ich ein eigenes Problem."Müller über seinen möglichen Trainerschein: "Ich möchte den Weg danach erleben, ich will etwas lernen. Egal, wo es dann hingeht, ich will mir nicht schnell einen Schein in die Tasche stecken und beim Bernd Neuendorf anrufen und sagen: 'Ich bin übrigens Weltmeister, hast du nicht irgendwas für mich vorbereitet'."Mats Hummels über Thomas Müller als Trainer: "Ich glaube, er wäre ein sehr guter Trainer. Er ist so schon in eine Rolle geschlüpft, wo er mannschaftsintern vermittelt hat. Er kann mit allen. Da habe ich ihn immer ein bisschen darum beneidet." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dnMvRmNFamhuQ1ZqVDR1c1h6cXd4SmlaOElzcXlEY3RXa2dxU0pXaGdkUT0=Thomas Müller über Michael Olise: "Es wirkt so, als ob er noch einen draufgelegt hat, vielleicht hat er es auch. Ich erinnere mich noch an die erste Trainingseinheit, als er gekommen ist. Kam ein Ball auf rechts, wir wussten alle, er ist Linksfuß, er nimmt ihn mit einem Kontakt mit und flankt mit rechts das Ding vorne rum. Ich habe seine Zahlen gelesen: der macht 10 Tore, 10 Assists, auf jeden Fall alles zweistellig. Er weiß, wie das Spiel funktioniert. Da wusste ich, wunderbar. Er ist auch ein bisschen ein eigenwilliger Typ, aber nicht auf dem Platz. Er ist immer ehrgeizig, ist aber nie negativ mit dem Mitspieler. Er hat das ganze Paket. Sein Modegeschmack, ich finde es witzig. Er ist eine Marke, aber nur da, wo es dir als Mannschaft nicht wehtut." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2hDdzBhT2J6T2tibURMZFlvYWd2amhhWlFxNGVFNGtyb3lpaGI1Y3BHcz0=Thomas Müller unterbricht seine Analyse, um seinen Ex-Teamkollegen Sadio Mané zu begrüßen: "Schieß ein paar Tore", gibt ihn Müller mit auf den Weg. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SVVpaDRITmk5QmgweFlJcGt5Ti9YTzRsRHJ2RTNiT29vdlcycFZHMnoxRT0=Tom Kaulitz über den Start der deutschen Mannschaft, sowie weitere bunte Themen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NVZjRWpOV3A1VXRlVzc5blE3YTA1cUlWY3RCd1VpbU8yN0dUS0hPM0I2RT0=Kap Verde hat mit dem 0:0 gegen Spanien für die große Sensation der bisherigen WM gesorgt. Kap Verdes Torwart Vozinha wurde quasi über Nacht zum Superstar und erhielt weit mehr als sieben Millionen Follower. Mats Hummels freut sich mit. "Ich finde es schön so kleine, schöne Randgeschichten mitzuerleben bei dieser WM." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NzFSajFLSkFia01wZUdvV3BscitkS1gwUmlhcmZuSUh2STZFZHlpbWVLVT0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Dienstag, 16.06.2026ab 23.20 Uhr: Vorberichte Irak - NorwegenEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Irak - NorwegenMittwoch, 17.06.2026ab 02.20 Uhr: Vorberichte Argentinien - Algerienab 02.50 Uhr: Argentinien - Algerienab 05.20 Uhr: Vorberichte Österreich - Jordanienab 05.50 Uhr: Österreich - Jordanienab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Portugal - DR Kongoab 18.50 Uhr: Portugal - DR Kongoab 21.20 Uhr: Vorberichte England - Kroatienab 21.50 Uhr: England - KroatienDonnerstag, 18.06.2026ab 00.20: Vorberichte Ghana - PanamaEXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Ghana - Panamaab 03.20 Uhr: Vorberichte Usbekistan - KolumbienEXKLUSIV ab 03.50 Uhr: Usbekistan - Kolumbienab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Tschechien - Südafrikaab 17.50 Uhr: Tschechien - Südafrikaab 20.20 Uhr: Vorberichte Schweiz - Bosnien und HerzegowinaEXKLUSIV ab 20.50 Uhr: Schweiz - Bosnien und Herzegowinaab 23.20 Uhr: Vorberichte Kanada - Katarab 23.50 Uhr: Kanada - KatarPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6295808