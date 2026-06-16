Sai Life Sciences Limited (BSE: 544306 NSE: SAILIFE), eines der führenden integrierten Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO) Indiens, hat das EcoVadis-Platin-Rating 2026 erhalten und gehört damit zu den besten 1 der weltweit auf ihre Nachhaltigkeitsleistung bewerteten Unternehmen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 87/100 und einem Rang im 99. Perzentil hat Sai Life Sciences die Platin-Medaille in der Kategorie "Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen und Zubereitungen" erhalten.

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Sai Life Sciences achieves EcoVadis Platinum Rating, joining the top 1% of companies assessed worldwide

Bei der Bekanntgabe sagte Krishna Kanumuri, CEO und Geschäftsführer von Sai Life Sciences: "Nachhaltigkeit wird zu einem der entscheidenden Maßstäbe für Spitzenleistungen in unserer Branche. Die Fähigkeit zu Innovation, Wachstum und der Schaffung von Wirkung muss mit einem ebenso starken Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln einhergehen. Die Erlangung des EcoVadis-Platin-Ratings spiegelt die Standards wider, die wir uns selbst gesetzt haben, sowie die Entscheidungen, die wir im Laufe der Jahre getroffen haben, um ein widerstandsfähiges, zukunftsfähiges Unternehmen aufzubauen."

EcoVadis gehört zu den weltweit anerkanntesten Anbietern von Nachhaltigkeitsratings und bewertet Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Die Auszeichnung spiegelt nachhaltige Fortschritte in allen vier Bewertungssäulen von EcoVadis wider. Neben seinen Umweltinitiativen darunter eine zu 100 mit erneuerbaren Energien betriebene Produktionsstätte, eine deutliche Verringerung der Abhängigkeit von Süßwasser und Investitionen in die Wiederherstellung von Ökosystemen hat Sai Life Sciences seine Praktiken in den Bereichen Arbeit und Menschenrechte durch die SA8000-Zertifizierung und die Ausrichtung an den Prinzipien des existenzsichernden Lohns gestärkt. Das Unternehmen hat zudem seine Unternehmensführung durch die Überwachung von Nachhaltigkeit und Ethik auf Vorstandsebene verbessert und gleichzeitig die verantwortungsvolle Beschaffung durch Lieferantenbewertungen und ISO 28000-zertifizierte Sicherheitspraktiken in der Lieferkette gestärkt.

Das EcoVadis-Platin-Rating baut auf den umfassenden Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -fortschritten von Sai Life Sciences auf. 2023 schloss sich das Unternehmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) an und verpflichtete sich zu ambitionierten, wissenschaftlich fundierten Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen in allen Betriebsbereichen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 2020 wurde es als erstes Unternehmen mit Hauptsitz in Indien Mitglied der Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Durch Initiativen wie die Partnerschaft mit DHL GoGreen zur Reduzierung logistikbedingter Emissionen und das Engagement in der Wertschöpfungskette treibt Sai Life Sciences weiterhin eine Nachhaltigkeitsagenda voran, die sich auf messbare Auswirkungen, Rechenschaftspflicht und langfristige Wertschöpfung konzentriert.

Über Sai Life Sciences

Sai Life Sciences ist eine Full-Service-Organisation für Auftragsforschung, -entwicklung und -fertigung (CRDMO), die weltweit mit innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von kleinen Molekülen und neuen Therapieformen zu beschleunigen. Mit Niederlassungen in Indien, Großbritannien und den USA bietet Sai Life Sciences fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, eine erstklassige Infrastruktur und eine Kultur der Exzellenz, die sich auf Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sailife.com

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