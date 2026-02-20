Sai Life Sciences Limited (BSE: 544306 NSE: SAILIFE), eine der führenden Vertragsunternehmen für Forschung, Entwicklung und Herstellung (Contract Research, Development and Manufacturing Organizations CRDMOs) in Indien, plant im Zeitraum 2026-27 die Einstellung von insgesamt mehr als 700 wissenschaftlichen, technischen und Verwaltungsmitarbeitern. Wegen der steigenden globalen Nachfrage nach End-to-End-Diensten (Erforschung von Medikamenten, Entwicklung und Fertigung), ist eine Ausweitung der Kapazitäten erforderlich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260220632907/de/

Integrated R&D Campus, Sai Life Sciences, Hyderabad, India

Geschaffen werden Positionen mit beispielsweise den folgenden Fachausrichtungen: medizinische Chemie, Biologie, DMPK, Prozessentwicklung und -analyse, Entwicklung von Rezepturen, Process Engineering, Technologietransfer, Qualität, Peptide, Business Development, Programmmanagement und Fertigung.

Die Einstellungen zielen auf hochqualifizierte Wissenschaftler von führenden indischen Universitäten und aus der gesamten Welt. Dies ist bedingt durch die zunehmende Komplexität der Programme und die steigenden Erwartungen von innovativen Kunden an den wissenschaftlichen Standard von CRDMOs wie Sai Life Sciences.

Bei der Ankündigung sagte Krishna Kanumuri,CEO Managing Director, Sai Life Sciences: "Die indische CRDMO-Branche steht an einem Wendepunkt. Die Neuausrichtung von Lieferketten, der Bedarf an zuverlässigen Entwicklungs- und Fertigungspartnern und der höhere Standard von Wissenschaftsoutsourcing wirken sich alle zugunsten von Indien aus. Die Nachfrage nach hochwertigen integrierten Partnern ist jetzt schon sichtbar und deshalb bereiten wir uns darauf vor mit der richtigen Infrastruktur, starken digitalen Systemen für die Qualitätskontrolle und wissenschaftlicher Kompetenz."

Krishna fügte hinzu: "Für Wissenschaftler ist das ein entscheidender Moment. Sie haben die Chance, an wichtigen globalen Programmen mit nachhaltigen Effekten von Indien aus mitzuarbeiten. In dieser Wachstumsphase bieten sich für indische Wissenschaftler einmalige Gelegenheiten, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere im Heimatland ermöglichen, ohne Kompromisse beim wissenschaftlichen Standard und der Qualität der Arbeit."

Die neu zu schaffenden Positionen sollen in bestimmten Bereichen wie komplexe Synthese kleiner Moleküle, Experimente mit hohem Durchsatz, datengestützte Entwicklung von Medikamenten, CMC im späten Stadium sowie kommerzielle Fertigung die Kapazitäten erweitern.

Um Talente anzuwerben hat Sai Life Sciences eine globale Alumni-Plattform erstellt und entwickelt Programme für Schulungen, die Entwicklung von Führungskräften und interne Mobilität, um langfristige Karrieremöglichkeiten bieten zu können.

Sai Life Sciences ist in Indien, dem UK und den USA tätig und unterstützt dort globale Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen. Das Werk in Manchester konzentriert sich auf Prozess R&D und die Stätte in Boston ist spezialisiert auf Partnerschaften im Frühstadium von Medikamenten und die Gewinnung von Kunden. Die meisten neuen Stellen werden in Hyderabad geschaffen, dem Sitz des größten integrierten R&D Campus von Sai Life Sciences. Derzeit beschäftigt das Unternehmen insgesamt 3.400 Wissenschaftler und Mitarbeiter. Die geplanten Neueinstellungen sind ein Beweis für das kontinuierliche Wachstum und die steigende globale Bedeutung von CRDMO-Partnern.

Über Sai Life Sciences

Sai Life Sciences ist ein Full-Service CRDMO, das weltweit mit innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen bei der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von kleinen Molekülen zusammenarbeitet. Es ist in Indien, dem UK und den USA tätig. Sai Life Sciences bietet wissenschaftliches Know-how, eine moderne Infrastruktur und eine Kultur der Exzellenz, die Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit an erste Stelle setzt. www.sailife.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260220632907/de/

Contacts:

Mehr Informationen:

Sriram Gopalakrishnan

Vice President, Corporate Communications

Sai Life Sciences

Tel: +91 9121295355

sriram.g@sailife.com