von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Bischoff, vor einem Jahr sind Sie mit dem Ziel gestartet, die InstallerGroup in der Schweiz aufzubauen. Welche Bilanz ziehen Sie heute? Boris Bischoff: Wir sind sehr zufrieden mit dem Erreichten. Seit unserem Markteintritt im Juni 2025 haben wir fünf starke Unternehmen in die Gruppe aufgenommen: die W. Rokitzky AG und Rohr Gebäudetechnik AG zum Start, dann die a3 Haustech AG, die BP Elektro AG und zuletzt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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