Mannheim - Europas Startups schöpfen ihr teils erhebliches Wachstumspotenzial nicht aus. Laut einem neuen Policy Brief des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) konzentriert sich die unternehmerische Dynamik auf Metropolen wie Paris, London oder München sowie auf Regionen wie Cambridge, Oxford, Lyon, Bonn oder Heidelberg. Doch da geht oft noch mehr. Frankreich versus Deutschland«Europa hat erhebliches Gründungspotenzial, aber es braucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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