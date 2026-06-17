Zürich - Ayvens veröffentlicht seinen European Mobility Guide 2026, eine jährlich erscheinende, länderbezogene Analyse zum Stand der Elektrifizierung. Die Schweiz zählt zu den «entwickelten» Ländern, hat jedoch - verglichen mit den top platzierten skandinavischen Ländern Nachholbedarf bei den Kosten und den Steuervorteilen. Mit einem EV-Reifegrad von 61 von 100 zählt die Schweiz zu den «entwickelten» Märkten Europas. Besonders stark schneidet das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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