Bern - Am heutigen Mittwoch fällt im Nationalrat der Entscheid, wie die vom Volk beschlossene 13. AHV-Rente finanziert wird. Zur Debatte steht ein zweiteiliger Antrag der Einigungskonferenz, der eine Mischfinanzierung aus Lohnprozenten und Mehrwertsteuer vorsieht. Die 13. Rente wird Ende Jahr das erste Mal ausbezahlt. 4,2 Milliarden Franken sind dafür 2026 nötig. Rund 4,5 Milliarden dürften es 2030 sein und 5,4 Milliarden 2040. Seit rund einem Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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