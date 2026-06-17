Die Nel-ASA-Aktie hat in den vergangenen drei Wochen rund -40% an Wert verloren und steht damit erneut massiv unter Druck. Nach dem gescheiterten Erholungsversuch hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Die anhaltende Schwäche im Wasserstoffsektor belastet den Kurs zusätzlich und wirft die Frage auf, ob die laufende Korrektur bereits übertrieben ist oder ob weitere Tiefs drohen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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