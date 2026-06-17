© Foto: DALL-EDer Druck auf Nel wird größer! Mitten im starken Abwärtstrend der Aktie verlässt Chef-Lenker Håkon Volldal den Konzern. Die Anleger sind verunsichert und trennen sich von dem Papier. Ist ein neuer Chef eine neue Chance?Ein neuer Chef könnte die letzte Chance für Nel auf einen Neustart sein. Håkon Volldal hat etwas mehr als vier Jahre die Geschicke des Wasserstoff-Spezialisten geleitet. Schauen Anleger auf den Aktienkurs der Nel-Aktie während dieser Zeit, dann ist seine Bilanz mehr als bescheiden. Der scheidende Nel-Chef hat sein Amt 01.06.2022 übernommen. Bis zu seiner Kündigung hat der Kurs um etwas mehr als 80 Prozent nachgegeben. Eine Erfolgsbilanz sieht deutlich anders aus. Volldal sind …
Enthaltene Werte: GB00B0130H42,NO0010081235,CNE1000004L9,CA0585861085,GB00BG5KQW09,US92537N1081,DE0007236101,IE000S9YS762Den vollständigen Artikel lesen
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