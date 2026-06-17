SpaceX ist erst seit wenigen Tagen an der Börse und schon spielt Elon Musks Raumfahrtkonzern in einer Liga mit Amazon, Microsoft und Apple. Der geplante 60-Milliarden-US-Dollar-Deal für Cursor treibt die Aktie weiter an. Doch Anleger sollten wissen: Diese Rallye ist spektakulär, aber auch brandgefährlich. Was für ein Börsenstart: SpaceX ist erst seit Freitag an der Nasdaq notiert, doch die Aktie wirkt bereits, als habe sie die Schwerkraft abgeschaltet. Nach dem größten Börsengang der US-Geschichte legt das Papier weiter kräftig zu. Am Dienstag schoss die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de