BMW hat das Vertrauen der Anleger schwer beschädigt. Die Prognosesenkung vom Dienstagabend trifft vor allem die zentrale Kennzahl des Konzerns: die Marge im Autogeschäft. Nach dem deutlichen Minus auf Tradegate setzt sich der Verkaufsdruck zum Handelsstart fort - die Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit 2020.- BMW senkt den Jahresausblick für 2026 deutlich.- Die EBIT-Marge in der Autosparte soll nur noch 1 bis 3 Prozent erreichen.- Die Aktie rutscht weiter ab und fällt auf den tiefsten Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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