© Foto: Lennart Preiss/dpaDie BMW-Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit Herbst 2020. Analysten sehen die Krise in China längst nicht mehr als Einzelfall - auch Mercedes und VW geraten unter Druck.Der Preiskampf in China verschärft sich zunehmend. Hohe Energiepreise, die Folgen des Nahostkonflikts und eine schwächere Verbraucherstimmung belasten zusätzlich. BMW rechnet deshalb inzwischen mit einem leichten Rückgang der weltweiten Auslieferungen statt mit einer stabilen Entwicklung. An der Börse löste die Gewinnwarnung einen Ausverkauf aus. Im vorbörslichen Handel sackte die Aktie auf 62,15 Euro ab und erreichte damit den tiefsten Stand seit Herbst 2020. Gegenüber dem Xetra-Schluss verlor das Papier 8,5 Prozent. …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,DE0008469XXXDen vollständigen Artikel lesen
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