Das spanische Unternehmen Fotowatio Renewable Ventures (FRV) hat sich Netzanschlusskapazitäten für Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und Hybridprojekte mit insgesamt 2,3 Gigawatt in Deutschland gesichert. Die Projekte befänden sich über das gesamte Bundesgebiet verstreut. Sie sollen bis 2029 sukzessive zur Baureife gebracht werden, teilte der Projektentwickler, der zu Jamel Energy gehört am Mittwoch mit. Die Batteriespeicher sollen dabei als 2- und 4-Stunden-Systeme ausgelegt werden. "Die Ankündigung der gesicherten Netzanschlusskapazitäten in Höhe von 2,3 GW erfolgt zu einem Zeitpunkt, an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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