Fotowatio Renewable Ventures (FRV) hat nach eigenen Angaben Netzanschlusskapazitäten von 2,3 GW für Solar-, Batteriespeicher- und Hybridprojekte in Deutschland gesichert. Die Vorhaben sollen zwischen 2026 und 2029 die Baureife erreichen und verteilen sich auf mehrere Bundesländer. Netzanschlusskapazität als EngpassfaktorDer Zugang zu Netzanschlüssen gilt zunehmend als Engpass für die Entwicklung großer Solar- und Speicherprojekte in Deutschland. Die von FRV gesicherten Netzanschlüsse verteilen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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