Zürich - Der Krieg der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran und die daraus resultierenden höheren Erdölpreise belasten die wirtschaftlichen Aussichten stärker als in der letzten Prognose unterstellt. Vor diesem Hintergrund senkt das KOF Institut seine Konjunkturprognose: Für 2026 wird ein sportbereinigtes reales BIP-Wachstum von 0.8% erwartet (zuvor 1.0%), für 2027 von 1.5% (zuvor 1.7%). Infolge des Krieges der Vereinigten Staaten und Israels ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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