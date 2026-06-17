Zürich - Die Schweiz hat sich laut einer Studie zu einem der wichtigsten Standorte für Zukunftstechnologien entwickelt. Das Land investiere im «Deep Tech»-Bereich pro Kopf mehr Risikokapital als alle anderen europäischen Länder. Die wertvollsten Unternehmen der Welt beruhten heute auf Rechenzentren, künstlicher Intelligenz und robotergestützter Automatisierung. Die Schweiz gehöre zu den wenigen Ländern weltweit, in denen Zukunftstechnologien an vorderster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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