Die EnBW legt "EnBW collect" auf - ein neues Treueprogramm für Ladevorgänge an den eigenen Ladestationen des Anbieters. Private Kunden der EnBW sammeln dabei automatisch Punkte bei jeder Ladesession und können diese anschließend in Ladeguthaben umwandeln. Konkret werden bei jedem Ladevorgang an EnBW-Ladepunkten ab sofort zwei Punkte pro geladene Kilowattstunde gesammelt. "Für eine Akkufüllung von 60 kWh werden also 120 Treuepunkte auf das Punktekonto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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