Der Bestellauftakt für den neuen i3 ist eigentlich für Herbst terminiert. Doch laut einem Medienbericht soll BMW die Bestellphase für die Elektro-Limousine nun wegen der hohen Nachfrage deutlich vorverlegen. Mit dem Ergebnis, dass sich bereits diese Woche die Bestellbücher für die "1st Edition" des Modells öffnen. Wie die Automobilwoche aus Unternehmenskreisen erfahren hat, soll besagte "1st Edition" schon ab Donnerstag, 18. Juni, bei den BMW-Händlern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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