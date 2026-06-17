Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit kaum veränderten Kursen gestartet. Die Vorgaben aus Übersee sind keine Unterstützung, denn nach den starken Kursgewinnen der Vorwochen und dem SpaceX-IPO kam es insbesondere an der Nasdaq zu Gewinnmitnahmen. Derweil sank immerhin der Ölpreis für die Sorte Brent erstmals seit Anfang März unter 80 US-Dollar. Mit Blick auf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran sind die Details weiter vage, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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