Messi. Messi. Messi. Der Superstar erzaubert mit seinem Rekord-Hattrick einen der grössten Momente der WM-Geschichte - und ein komplettes Stadion verneigt sich. Doch argentinische Wahrsager wussten zuvor bereits genau, aus welchem speziellen Grund Messi die Albiceleste wieder zum Titel führt. Die Wahrsager wissen es natürlich schon längst. Zwischen den Iguazú-Wasserfällen im Norden Argentiniens und dem Fitz-Roy-Gletscher tief im Süden flüstert man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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