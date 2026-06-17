Der globale Boom rund um Künstliche Intelligenz hat einen bislang wenig beachteten Bereich der Halbleiterindustrie ins Rampenlicht gerückt: Speicherchips. Während die Nachfrage nach KI-Anwendungen, Rechenzentren und leistungsstarken Servern rasant wächst, geraten die Lieferketten für NAND-Flash- und DRAM-Speicher zunehmend unter Druck. Von dieser Entwicklung profitieren insbesondere die US-Unternehmen Sandisk und Micron Technology, deren Aktienkurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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