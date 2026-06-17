Die Evotec-Aktie sorgt erneut für Verunsicherung unter Anlegern. Nachdem sich das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers in den vergangenen Wochen von seinen Tiefständen lösen konnte und positive Signale rund um den laufenden Konzernumbau für neue Zuversicht sorgten, wirft nun ein aktueller Insiderverkauf Fragen auf. Führungskraft trennt sich von Aktienpaket Wie aus einer aktuellen Directors'-Dealings-Meldung hervorgeht, hat Evotecs Scientific-Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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