Die Voltara GmbH stellt auf der Messe The smarter E Europe 2026 ein neues Speichersystem für Eigenheime vor. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein Energiemanagementsystem Voltara Home durch eine Kooperation mit der WOLF GmbH. Die Lösungen richten sich an Installationsbetriebe, die Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe und Ladeinfrastruktur in einem Gesamtsystem integrieren wollen. Voltara Home steuert Erzeugung, Speicher und VerbrauchDas Energiemanagementsystem Voltara Home verbindet laut Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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